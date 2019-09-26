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Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Ali Ekber E. idaresindeki 44 AU 005 plakalı otomobil ile Mustafa T. yönetimindeki 08 AR 287 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman...

Genel 25.09.2019, 22:07 26.09.2019, 00:08
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Ekber E. idaresindeki 44 AU 005 plakalı otomobil ile Mustafa T. yönetimindeki 08 AR 287 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Burunçayır köyünde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile yolculardan Güldane Türkmen yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#adıyaman #kaza #ölü
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