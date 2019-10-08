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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Serhat...
Genel 08.10.2019, 22:01
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Serhat B, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.
Serhat B. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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