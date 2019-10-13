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Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Genel 12.10.2019, 12:34 12.10.2019, 12:44
Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Bekir Karakurt'un kullandığı 33 SU 677 plakalı otomobil, Habipler köyü civarında şarampole devrildi.

Sürücü ile eşi Hatice, çocukları Sümeyye (6), Zeynep (3) ve Aksa Miray Karakurt (1) yaralandı.

Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#kaza ile beş yaralı kahta habipler
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