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Adıyaman'da tütün hırsızlığı
- 40 kilogram tütün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Genel 25.09.2019, 18:02
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 40 kilogram tütün çalınmasıyla ilgisi bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren C.S. ve M.S'yi çalıntı malzemelerle birlikte kent merkezinde yakaladı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüpheli A.R.S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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