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AFAD bir ayda bin 227 kişiyi kurtardı
- AFAD ekiplerince geçtiğimiz ay yaşanan 211 afet ve acil durum olayına 990 personelle müdahale edildi
Genel 03.10.2019, 19:14
ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince geçtiğimiz ay yaşanan 211 afet ve acil durum olayına 990 personelle müdahale edildi, bin 227 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Söz konusu olaylarda bin 227 kişi sağ kurtarıldı.
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