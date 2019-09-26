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AFAD, ''Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun yok''

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Marmara Denizi'nde en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Genel 26.09.2019, 16:44 26.09.2019, 16:55
AFAD, ''Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun yok''

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Marmara Denizi'nde en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığının tespit edildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası ilk belirlemelere göre Biruni Üniversitesinin karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar ile Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar tespit edildiği kaydedildi.

"Deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi." değerlendirmesi yapıldı.

#AFAD #İstanbulda deprem
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