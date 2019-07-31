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AFAD'dan KBRN tatbikatı

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, son dönemde organize sanayi bölgeleri, hastaneler, kimyasal madde üreten, işleyen ve depolayan tesislerde meydana gelen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylarına...

Genel 31.07.2019, 14:54
AFAD'dan KBRN tatbikatı

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, son dönemde organize sanayi bölgeleri, hastaneler, kimyasal madde üreten, işleyen ve depolayan tesislerde meydana gelen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylarına karşı hazırlıklı olmak için yaptığı tatbikat gerçeğini aratmadı. AFAD Tatbikat Merkezinde yapılan tatbikatta senaryo gereği, kimyasal saldırı gerçekleşti. AFAD ekipleri, önce kimyasalın türünü tespit etti. Daha sonra içeriye giren tam korumalı AFAD ekipleri, kimyasal maddeden zehirlenen kişiyi bulunduğu yerden çıkarıp, temizleme alanına getirdi. Yaralı kişi temizlendikten sonra, üzerinde kimyasal kalıp kalmadığının kontrolü için tekrar ölçüm yapıldı. Üzerinde kimyasal kalıntı bulunmayan kişi daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. 'ÖNCE SIZINTININ KAYNAĞINI BELİRLİYORUZ' Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Muhçı, KBRN olaylarının son dönemlerde dünya genelinde yaygınlık gösterdiğini ve bu tarz olaylara karşı alınan önlemlerde oldukça dikkatli olunmasını gerektiğini söyledi. Olaya giden AFAD ekiplerinin ilk önce sıcak alanı belirlemesi gerektiğini belirten Muhçı, "Sıcak alan, olayın gerçekleştiği yerdir. Örneğin kimyasal sızıntı olayında ekiplerimizi olay yerine ilk ölçüm için tam korumalı kıyafetlerle gönderiyoruz. Ekipler burada sızıntının kaynağını belirliyorlar. Diğer personeller çok fazla yaklaşmaz. Sıcak alandan sonra ölçümler yaparak ılık bölgeyi ve soğuk alanı belirlerler. Soğuk alan ise herhangi bir kirlenmenin olmadığı alandır" dedi. 'KİMYASAL ATIKLARI DEPOLANARAK İMHA EDİLİYOR' Bölge kimyasal maddeden temizlenene kadar çalışmaların devam ettiğini belirten Muhçı, "Bölgeyi ancak temizlendikten sonra terk ediyoruz. Aynı zamanda bu temizleme ünitesindeki atık suları ve kimyasalla kirlenmiş suları, atık su tanklarımızla hiçbir şekilde doğaya salmadan depolayarak çevre ve şehircilik ekiplerine, imha ekiplerine veriyoruz ve onlar imhasını gerçekleştiriyorlar" dedi. KBRN'de önce olayın türünün belirlenmesinin gerektiğini vurgulayan Muhçı, "Hepsinin davranış şekilleri çok farklı. Bizler bu konularla alakalı kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara eğitimler veriyoruz. Bu gibi durumlarda neler yapmaları, yapmamalarını olayın türüne göre anlatıyoruz" diye konuştu. ‘KAMU VE ÖZEL KURUMLARA EĞİTİM VERİYORUZ’ AFAD ekiplerinin, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel işletmelere, kimyevi üretim yapan tesislere ve okullara eğitim verdiğini belirten Muhçı, ekiplerinin sık sık tatbikat yaptığını ifade ederek, "Elimizde farklı farklı senaryolarımız mevcut. Bu senaryolar çerçevesinde bazen kimyasal bazen biyolojik bazen nükleer olayları burada simule ederek personelimizin her an göreve hazır vaziyette bulunması için tüm tatbikat ve eğitimleri burada yapıyoruz" dedi.

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