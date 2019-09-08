AFAD'dan Filistinli çocuklara eğitim desteği

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansının (UNRWA), "Eğitim, ekmekten sonra bir milletin en büyük ihtiyacıdır" sloganıyla Filistinli çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesi için yardım kampanyası başlattığı bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, UNRWA'ya bağlı 700 okulda 525 bin Filistinli öğrencinin öğrenim gördüğü belirtildi.

Başkanlık tarafından başlatılan kampanya kapsamında, uzun vadeli ve kalıcı çözüme eğitimle katkı sağlamak amacıyla Filistinli çocukların eğitimine destek olmaya davet edildiğine işaret edilerek, kampanyaya verilecek desteğin, Filistin halkının kimliğinin korunması ve çocukların daha güzel bir geleceğe kavuşmaları için büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Vatandaşların kampanyaya, "www.afad.gov.tr" adresinden online bağış yapabilecekleri gibi cep telefonlarının kısa mesaj bölümüne "FİLİSTİN" yazıp 1866'ya göndererek de destek sağlanabileceği vurgulandı.