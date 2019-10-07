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AFAD’tan İstanbul ve çevresine sağanak yağış uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), İstanbul ve çevresinde sağanak yağışın gece saatlerinde etkisini arttıracağını belirterek, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Genel 07.10.2019, 21:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul ve çevresinde sağanak yağışın gece etkisini arttıracağını belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyarmıştı. Bir uyarı da AFAD’dan geldi. AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” uyarısında bulundu.(İHA)
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