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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Temsilcisi Halilzad'la görüştü

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştü.

Genel 02.09.2019, 12:05 02.09.2019, 15:34
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Temsilcisi Halilzad'la görüştü
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KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gani'nin, çıktığı yeni barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile Başkanlık Sarayında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ikilinin barış görüşmeleriyle ilgili yapılan çalışmalar ile bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını ele aldığı ve detayların daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban ile Katar'da devam eden barış görüşmelerini tamamladık, uzlaşmaya yaklaştık." ifadesini kullanmıştı.

- Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.


 

#Taliban #Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani #abd #afganistan
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