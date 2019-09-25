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Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylara tanınan propoganda serberstliği sona erdi.

Genel 25.09.2019, 17:36 25.09.2019, 17:55
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylara tanınan propoganda serberstliği sona erdi.

Seçim Komisyonunun kararına göre adaylar için propaganda dönemi bugün sona erdi.

Adaylara tanınan 2 aylık süre zarfında en çok seçim kampanyasını mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani, İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, eski İstihbarat Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Rahmatullah Nebil eski başbakanlardan ve cumhurbaşkanı adayı Gülbeddin Hikmetyar gerçekleştirdi.

Güvenlik sebebiyle çoğu illere gidemeyen adaylar, güvenlik sorununun görece az olduğu Kabil, Mezar-ı Şerif, Herat, Nangarhar, Tahar, Badahşan, Kandahar, Bamyan ve Faryab gibi illerde büyük mitingler düzenledi.

- Adayların vurguladığı konular

Gani, tüm mitinglerinde, 2014'te aday olduğunda yaptığı seçim vaatlerini yerine getirmek için halktan yine fırsat istedi.

Yolsuzlukla mücadele sözü veren Gani, "zorbalık dönemini" sona erdireceğini belirtti.

İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah da ülkenin kalkınması için ekonomi ve tarım alanında çalışmalar yapacağını, ülkedeki tüm halkları kucaklayacağını söyledi.

Eski İstihbarat Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Rahmatullah Nebil ise terör ve uyuşturucuyla mücadeleye vurgu yaparak herkese eşit davranacağının altını çizdi.

Eski başbakanlardan Gülbeddin Hikmetyar, İslam dininin emirleri doğrultusunda hareket edeceğini ve Taliban ile barış görüşmelerini sonuçlandıracağını kaydetti.

- Cumhurbaşkanı seçimi

Yetkililer, ülke genelinde 28 Eylül'de yapılacak seçimde 7 bin 383 merkezde oy kullanılacağını açıklanmış ancak 5 bin 388 sandığın güvenliğinin sağlanabileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 2 bin merkezde seçmenin, Taliban gibi silahlı örgütlerin tehdidi nedeniyle oy kullanamayacağı öngörülüyor.

#afganistan
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