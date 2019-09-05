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Afganistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda siviller öldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Genel 05.09.2019, 15:07 05.09.2019, 16:42
KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Celalabad'ın 4. Polis bölgesinde düzenlediği operasyonda 4 kişinin öldüğünü söyledi.
Hogyani, sivillerin kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı öldürüldüğünün araştırıldığını belirtti.
Ölen sivillerin yakınları Nangarhar Valiliği önünde protesto düzenledi.
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