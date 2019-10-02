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Afganistan'da patlama: 6 ölü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada altı sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Şukur Şayik, basına yaptığı açıklamada, Kapisa'nın Nicrab ilçesine bağlı...
Genel 02.10.2019, 11:00 02.10.2019, 13:51
KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada altı sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Şukur Şayik, basına yaptığı açıklamada, Kapisa'nın Nicrab ilçesine bağlı Baizhil köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Patlamada ikisi çocuk altı sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şayik, iki sivilin yaralandığını belirtti.
Şayik, bombanın, Taliban tarafından güvenlik güçlerini hedef almak için yerleştirildiğini kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise sivillerin güvenlik güçleri tarafından atılan havan mermisinin evlerine isabet etmesi sonucu öldüğü iddia edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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