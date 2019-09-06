Son Dakika
Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası
İHÜ yaz okulu lise öğrencilerini sosyal bilimcilerle buluşturdu
Filistinli gruplar ve Hizbullah İsrail'e karşı birleşir mi?
Diyarbakır’da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası
Canan Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
TCMB döviz kurları
TSPB'nin bireylere yönelik panellerinin ilk durağı Edirne

Afganistan'da Taliban Farah vilayetine saldırdı

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezine saldırdı.Farah Valiliği Sözcüsü Gulam Faruk Barikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezine dört koldan saldırmasının ardından...

Genel 06.09.2019, 12:22 06.09.2019, 15:04
Afganistan'da Taliban Farah vilayetine saldırdı

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezine saldırdı.

Farah Valiliği Sözcüsü Gulam Faruk Barikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezine dört koldan saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Barikzey, hala devam eden çatışmalarda her iki tarafın da kayıplar verdiğini söyledi.

Sözcü Barikzey, militanların Farah merkezine bağlı bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğini de kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından Farah merkezinin çoğunun kontrolünün ele geçirildiği iddia edildi.

#afganistan #Farah
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@