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Afganistan'da Taliban Kunduz kentine saldırdı

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentine saldırdı.Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sayed Server Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Kunduz kent merkezini ele geçirmek...

Genel 31.08.2019, 13:46 31.08.2019, 16:43
Afganistan'da Taliban Kunduz kentine saldırdı
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KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentine saldırdı.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sayed Server Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Kunduz kent merkezini ele geçirmek için dört koldan saldırı başlattığını belirtti.

Saldırının ardından çıkan çatışmanın devam ettiğini ifade eden Hüseyni, çatışmada çok sayıda militanın öldürüldüğünü söyledi.

Hüseyni, özel kuvvetlerin kent merkezinde operasyon başlattığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu kent merkezindeki birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdikleri iddia edildi.

Taliban militanları, dört sene önce de Kunduz merkezine düzenlediği saldırı sonucu kent merkezinin kontrolünü kısa süreliğine ele geçirmişti.

#afganistan #kunduz #Taliban
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