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Afganistan'da Taliban Kunduz kentine saldırdı
KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentine saldırdı.Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sayed Server Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Kunduz kent merkezini ele geçirmek...
Genel 31.08.2019, 13:46 31.08.2019, 16:43
KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentine saldırdı.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sayed Server Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Kunduz kent merkezini ele geçirmek için dört koldan saldırı başlattığını belirtti.
Hüseyni, özel kuvvetlerin kent merkezinde operasyon başlattığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu kent merkezindeki birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdikleri iddia edildi.
Taliban militanları, dört sene önce de Kunduz merkezine düzenlediği saldırı sonucu kent merkezinin kontrolünü kısa süreliğine ele geçirmişti.
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