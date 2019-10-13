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Afganistan'da 16 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Favad Aman, yaptığı açıklamada,...

Genel 13.10.2019, 11:22
Afganistan'da 16 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Favad Aman, yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Paçiragam ilçesinde DEAŞ'a karşı hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda 16 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Aman, operasyonun sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, Nangarhar valiliği, DEAŞ eğitim kamplarının bulunduğu Paçiragam'ın yüzde 90'ının örgütten temizlendiğini açıkladı.

#16 DEAŞ mensubu #Nangarhar #afganistan #öldürüldü
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