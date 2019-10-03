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Afganistan'da 4 yılda 12 binden fazla çocuk öldü ya da sakat kaldı
- BM raporunda, 2015 ve 2018 yılları arasında öldürme, yaralama, sakat bırakma, savaşçı olarak kullanma ve cinsel tacizde bulunma gibi çocuklara yönelik 14 bin ihlal belgelendi
Genel 03.10.2019, 23:50
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan'da 2015-2018 yılları arasında 12 bin 500'den fazla çocuğun öldüğü ya da sakatlandığını bildirdi
Afganistan'da savaşın çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koyan ve dördüncüsü yayımlanan BM raporunda, son dört yılda çocuklara karşı işlenen öldürme, yaralama, sakat bırakma, savaşçı olarak kullanma ve cinsel tacizde bulunma gibi 14 bin ihlal belgelendi.
Taliban ve DEAŞ'ın çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam ettiğine dikkati çekilen raporda, 800'den fazla okul ve hastaneye de saldırı düzenlendiği belirtildi.
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