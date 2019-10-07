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Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde asker adaylarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.Nangarhar...

Genel 07.10.2019, 17:41
Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde asker adaylarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın 3. bölgesinde 3 tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, asker adaylarını taşıyan minibüs bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 9 asker adayıyla bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, aralarında sivillerin de bulunduğu 27 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

#afganistan #Celalabad
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