Afganistan'da bir din alimi öldürüldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde Sünni din alimi, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük...
Genel 13.10.2019, 10:39
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde Sünni din alimi, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük Sünni din alimi Mevlevi Hayatuddin Sahibi'nin, kentin Kale-i Gazia bölgesinde kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Adil, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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