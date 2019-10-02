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Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda cami imamı hayatını kaybetti.Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, yaptığı açıklamada,...

Genel 02.10.2019, 14:19
Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda cami imamı hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, yaptığı açıklamada, Belh'in Dereçi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, içinde bir cami imamının da bulunduğu aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda, cami imamının yaşamını yitirdiğini kaydeden Rezai, iki sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rezai, saldırının Taliban tarafından yapıldığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

#afganistan #Belh #bombalı saldırı
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