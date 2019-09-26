Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
80 arama kurtarma uzmanı İstanbul’a sevk edildi
YÖK, üniversitelerin karnelerini açıkladı
Şirinevler’de yan yatan bir bina boşaltıldı
Deprem nedeniyle duruşmalara ara verildi
Depremde bir kişinin kafasına tuğla düştü

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

- Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani: - "Seçimde oy kullanmak için 9 milyonun üzerinde vatandaş kayıt yaptırdı"

Genel 26.09.2019, 15:20 26.09.2019, 15:37
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

KABİL (AA) - Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıkların tamamlandığını, oy kullanmak için 9 milyonun üzerinde vatandaşın kayıt yaptırdığını açıkladı.

Nuristani, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine her açıdan hazır olduklarını söyledi.

Seçimde sadece biyometrik kimlik doğrulama sisteminden geçen seçmenlerin oy kullanabileceğini ifade eden Nuristani, böylelikle olası hilelerin önüne geçeceklerini vurguladı. Nuristani, ''Seçimde oy kullanmak için 9 milyonun üzerinde vatandaş kayıt yaptırdı.'' dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi de seçimin güvenliği için sıkı güvenlik önlemleri alınmaya başlandığını bildirdi.

Rahimi, toplam 72 bin güvenlik görevlisinin seçim güvenliğini sağlamak için görev başında olduğunun altını çizdi.

Bu arada, Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından, 21 vilayette kadınlara ayrılan 11 binin üzerindeki seçim merkezinden bin 450'si için kadın çalışan bulunamadığı belirtilerek, söz konusu merkezlerde mecburen erkeklerin görev yapacağı kaydedildi. Her seçim merkezinde 6 kişinin görev yapacağı da aktarıldı.

- 2 bin merkezde Taliban tehdidi

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak seçimde, ülke genelinde 7 bin 383 merkezde oy kullanılacağı açıklanmış, ancak 5 bin 388 sandığın güvenliğinin tam olarak sağlanabileceği duyurulmuştu.

Yaklaşık 2 bin merkezde seçmenin, Taliban gibi silahlı örgütlerin tehdidi nedeniyle oy kullanamayacağı öngörülüyor.


#afganistan
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@