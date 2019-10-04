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Afganistan'da havan saldırısı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 sivilin öldüğü bildirildi.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, Maydan Vardak'ın...

Genel 04.10.2019, 10:58
Afganistan'da havan saldırısı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 sivilin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, Maydan Vardak'ın Narah ilçesinde Taliban tarafından fırlatılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, bir sivilin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

#afganistan #Maydan Vardak
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