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Afganistan'da havan saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Lagman vilayetinin Alişing ilçesinde attığı havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Lagman Valilisi Mohammad Asıf Nang, basına...

Genel 02.09.2019, 12:53
Afganistan'da havan saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Lagman vilayetinin Alişing ilçesinde attığı havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lagman Valilisi Mohammad Asıf Nang, basına yaptığı açıklamada, militanlar tarafından atılan havan mermisinin Alişing ilçesinin Şemsehil köyündeki bir eve isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nang, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

#afganistan
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