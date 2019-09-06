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Afganistan'da İnsan Hakları Komisyonu İl Başkanı öldürüldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Gur vilayeti İnsan Hakları Komisyonu İl Başkanı Abdul Samad Amiri'nin Taliban tarafından öldürüldüğü bildirildi.Gur Vali Yardımcısı Habibullah Radmaniş, gazetecilere yaptığı açıklamada,...
Genel 06.09.2019, 13:35
KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Gur vilayeti İnsan Hakları Komisyonu İl Başkanı Abdul Samad Amiri'nin Taliban tarafından öldürüldüğü bildirildi.
Gur Vali Yardımcısı Habibullah Radmaniş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gur vilayeti İnsan Hakları Komisyonu İl Başkanı Abdul Samad Amiri'nin, Taliban tarafından Calriz bölgesinde aracından indirilerek kurşuna dizildiğini belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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