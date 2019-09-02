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Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi basına yaptığı açıklamada, saldırganın üzerindeki...

Genel 02.09.2019, 14:35
Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi basına yaptığı açıklamada, saldırganın üzerindeki bombayı, Kunduz'un merkezindeki Sehderek bölgesinde toplanan güvenlik güçleri arasında patlattığını duyurdu.

Saldırıda 6 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini kaydeden Rahimi, aralarında sivillerin de bulunduğu 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 21 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.


#afganistan #kunduz
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