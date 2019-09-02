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Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi basına yaptığı açıklamada, saldırganın üzerindeki...
Genel 02.09.2019, 14:35
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi basına yaptığı açıklamada, saldırganın üzerindeki bombayı, Kunduz'un merkezindeki Sehderek bölgesinde toplanan güvenlik güçleri arasında patlattığını duyurdu.
Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 21 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.
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