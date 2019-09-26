Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 15 ölü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Dehen Dere bölgesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 15 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani,...
Genel 26.09.2019, 13:28
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Dehen Dere bölgesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 15 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Dehen Dere'deki karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Karakol komutanı Firoz Dehendere saldırıda 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydetti.
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