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Afganistan'da kaymakama silahlı saldırı

- Saldırıda Çagatu Kaymakamı Veziri Raz Muhammed hayatını kaybetti

Genel 13.10.2019, 11:57
Afganistan'da kaymakama silahlı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Maydan Vardak vilayeti Çagatu ilçesi Kaymakamı Raz Muhammed Veziri, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çagatu ilçesi Kaymakamı Veziri'ye Kabil'in 3. bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda Veziri'nin hayatını kaybettiğini ifade eden Faramarz, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

#Çagatu #Maydan Vardak #afganistan
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