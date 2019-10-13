Afganistan'da kaymakama silahlı saldırı
- Saldırıda Çagatu Kaymakamı Veziri Raz Muhammed hayatını kaybetti
Genel 13.10.2019, 11:57
KABİL (AA) - Afganistan'ın Maydan Vardak vilayeti Çagatu ilçesi Kaymakamı Raz Muhammed Veziri, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Saldırıda Veziri'nin hayatını kaybettiğini ifade eden Faramarz, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
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