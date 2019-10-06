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Afganistan'da oy sandıkları Kabil'e getirildi

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan oyların tamamı başkent Kabil'de getirildi.Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Abdul Aziz İbrahimi, basına yaptığı açıklamada, il...

Genel 06.10.2019, 12:33
Afganistan'da oy sandıkları Kabil'e getirildi

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan oyların tamamı başkent Kabil'de getirildi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Abdul Aziz İbrahimi, basına yaptığı açıklamada, il ve ilçelerdeki oy sandıklarının başkent Kabil'e intikalinin tamamlandığını söyledi.

İbrahimi, oy pusulalarının ciddi şekilde inceleneceğini ve hileli oyların geçersiz sayılacağını belirtti. İbrahimi ayrıca kesin olmayan seçim sonuçlarını yaklaşık iki hafta sonra açıklayacaklarını kaydetti.

- Kimlik tarama makineleri kayıp

Öte yandan Bağımsız Seçim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlana Muhammad Abdullah da başkent Kabil'de kullanılan oyları kaydeden kimlik tarama makinelerinden 5'inin kayıp olduğunu vurguladı.

Ayrıca kimlik tarama makineleri için kullanılan 22 hafıza kartının da kayıp olduğu bilgisini paylaşan Abdullah, seçime hile karıştırmak için böyle bir girişimde bulunulduğunu düşündüklerini söyledi.

Abdullah, hileli oyların tamamının geçersiz sayılacağının altını çizdi.

- Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı. Seçimlerde, 14 cumhurbaşkanı adayı yarışmıştı.

Seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bin seçmen oylarını kullanmıştı. Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

#afganistan
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