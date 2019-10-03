KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimine "hile karıştığı" iddia edildi.

Eski başbakanlardan ve cumhurbaşkanı adayı Gülbeddin Hikmetyar, bazı adayların kendilerinin kazanması için seçime hile karışmasına göz yumduğunu söyledi.

Hikmetyar, başkent Kabil'deki basın toplantısında, bazı bölgelerde seçmen sayısından daha fazla oy kullanıldığını tespit ettiklerini öne sürerek, "Seçime hile karıştı, eğer doğru düzgün hileli oylar çıkartılarak geçersiz sayılmazsa seçimi kabul etmiyoruz." dedi.

Halkın kullandığı oylara sahip çıkacaklarını vurgulayan Hikmetyar, seçime karışan hileler tespit edilmez ve örtbas edilirse, tekrar dağa çıkarak eskisi gibi mücadele edeceğini vurguladı.

- "Hileyle hükümet kurulmasını kabul etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı adaylarından Abdullatif Pedram da 28 Eylül'de yapılan seçime hile karıştığını videolarla ispatlandığını söyledi.

Hileli oyların geçerli sayılması halinde ülkede yeni bir krizin başlayabileceğine işaret eden Pedram, "Hilelerle geçen bu seçimin geçerliliği yoktur, hileyle hükümet kurulmasını kabul etmiyoruz, bu seçimin kazananı da yoktur." diye konuştu.

Pedram, Afganistan'daki cumhurbaşkanı seçimine bazı dış güçlerin de müdahale ettiğini öne sürdü.

- "Seçimin ikinci tura kaldığı" iddiası

Afganistan'ın eski İstihbarat Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Rahmatullah Nabil, seçime katılım sayısının çok düşük olduğunu ve bu nedenle hiçbir adayın gereken oyu alamadığını dile getirdi.

Seçimin hilelerle geçtiğini belirten Nabil, buna rağmen katılımın beklenenin altında kaldığını söyledi.

Nabil, seçimin ikinci tura kaldığını ve seçim komisyonunun ikinci seçim için hazırlıklarına başlaması gerektiğini vurguladı.

Adayların ikna olması için ikinci seçimin yapılması gerektiğine işaret eden Nabil, aksi durumda ülkenin tekrar kabusa sürüklenebileceğini sözlerine ekledi.

- Cumhurbaşkanı seçimi

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunca yapılan açıklamada, ülke genelinde cumartesi günü yapılan cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarının 3 hafta sonra açıklanacağı bildirilmişti.

Açıklamada, ülke genelinde ciddi güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedilmişti.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.