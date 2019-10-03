Afganistan'da seçime katılım düşük
- Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bininin oy kullandığı bildirildi
KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimine katılım oranının düşük olduğu açıklandı.
Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Üyesi Mavlana Muhammad Abdullah, basına yaptığı açıklamada, kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bininin oy verdiğini söyledi.
Hileli oyların ayrılacağını ifade eden Abdullah, kesin olmayan seçim sonuçlarının yaklaşık iki hafta sonra açıklanacağını belirtti.
Abdullah, en çok katılımın başkent Kabil'de olduğunu kaydetti.
- Cumhurbaşkanı seçimi
Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunca, ülke genelinde cumartesi günü yapılan cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarının 3 hafta sonra açıklanacağı bildirilmişti.
Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.
Seçimlerde, 14 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.
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