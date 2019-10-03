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Afganistan'da seçime katılım düşük

- Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bininin oy kullandığı bildirildi

Genel 03.10.2019, 17:49
Afganistan'da seçime katılım düşük

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimine katılım oranının düşük olduğu açıklandı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Üyesi Mavlana Muhammad Abdullah, basına yaptığı açıklamada, kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bininin oy verdiğini söyledi.

Hileli oyların ayrılacağını ifade eden Abdullah, kesin olmayan seçim sonuçlarının yaklaşık iki hafta sonra açıklanacağını belirtti.

Abdullah, en çok katılımın başkent Kabil'de olduğunu kaydetti.

Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

- Cumhurbaşkanı seçimi

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunca, ülke genelinde cumartesi günü yapılan cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarının 3 hafta sonra açıklanacağı bildirilmişti.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Seçimlerde, 14 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

#afganistan
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