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Afganistan'da Taliban Farah vilayetine saldırdı
KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezine saldırdı.Farah Valiliği Sözcüsü Gulam Faruk Barikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezine dört koldan saldırmasının ardından...
Genel 06.09.2019, 12:22
KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezine saldırdı.
Farah Valiliği Sözcüsü Gulam Faruk Barikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezine dört koldan saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Sözcü Barikzey, militanların Farah merkezine bağlı bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğini de kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından Farah merkezinin çoğunun kontrolünün ele geçirildiği iddia edildi.
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