Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı
KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir sınıfta düzenlenen bombalı saldırıda 19 öğrencinin yaralandığı bildirildi.Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne Üniversitesi Eğitim...
Genel 08.10.2019, 11:16
KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir sınıfta düzenlenen bombalı saldırıda 19 öğrencinin yaralandığı bildirildi.
Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesine ait sınıfa yerleştirilen bombanın, öğrencilerin eğitim gördüğü sırada patlatıldığı belirtildi.
Gazne Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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