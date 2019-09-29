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Afganistan'daki cumhurbaşkanı seçimi

- Dışişleri Bakanlığı: - "Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nispeten güvenli bir ortamda gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz"

Genel 29.09.2019, 11:12
Afganistan'daki cumhurbaşkanı seçimi
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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından, Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dün nispeten güvenli bir ortamda gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Eylül 2019 tarihinde nispeten güvenli bir ortamda gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, seçimlerin, Afganistan'da tüm halkı kucaklayacak bir yönetimin tesis edilmesine, kalıcı ve adil bir barış istikametindeki çabalara yeni bir ivme kazandırmasına vesile olması temenni edildi.

Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından kesin sonuçlar açıklanıncaya kadar, adayların sağduyu ve itidalle hareket etmesi dilenen açıklamada, "Afgan halkının siyasi tercihine her zaman saygı gösteren Türkiye, dost ve kardeş Afganistan'da kalıcı demokrasinin ve istikrarın tesisi için, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği sağlamaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

- Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dün gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarının 3 hafta sonra açıklanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, ülke genelinde ciddi bir güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedilmişti.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

#afganistan #Dışişleri Bakanlığı
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