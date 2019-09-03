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Afrika Birliğinden Güney Afrika'daki yabancı düşmanlığına kınama

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Güney Afrika'da yaşayan Afrika kökenli yabancılara yönelik şiddeti kınadı.Muhammed yaptığı yazılı açıklamada, Güney Afrika'daki diğer Afrika ülkelerinin...

Genel 03.09.2019, 19:49
Afrika Birliğinden Güney Afrika'daki yabancı düşmanlığına kınama

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Güney Afrika'da yaşayan Afrika kökenli yabancılara yönelik şiddeti kınadı.

Muhammed yaptığı yazılı açıklamada, Güney Afrika'daki diğer Afrika ülkelerinin vatandaşlarının maruz kaldığı şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Saldırganların gözaltına alınmasının yanında yabancıların can güvenliğinin sağlanması için daha ileri önlemler alınmasının önemine işaret eden Muhammed, tüm sorumluların adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Muhammed ayrıca Afrika Birliğinin bu "adi eylemlere" yol açan durumun temel sebeplerine eğilmek için Güney Afrika hükümetine destek olmakta kararlı olduğunu kaydetti.

- 5 kişi öldü

Güney Afrika'nın Johannesburg ve Pretoria kentlerinde hafta sonu başlayan ve bugün de süren şiddet olaylarında bazı gruplar, Afrika ve Asya kökenli yabancılara saldırarak dükkanlarını yağmaladı.

Polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan sonra yaklaşık 90 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Olaylar sonrasında Nijerya, Zambiya ve Etiyopya hükümetleri ülkedeki vatandaşlarını uyardı.

#Güney Afrika #Yabancı düşmanlığı
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