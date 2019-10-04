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Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü
ABUJA (AA) - Nijerya'da bulunan Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü.Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberinde, ülkenin Oyo Eyaletinde yaşayan "Alagba" ismindeki 344 yaşındaki kaplumbağanın hastalık sonucu...
Genel 04.10.2019, 13:25 04.10.2019, 16:44
ABUJA (AA) - Nijerya'da bulunan Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü.
Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberinde, ülkenin Oyo Eyaletinde yaşayan "Alagba" ismindeki 344 yaşındaki kaplumbağanın hastalık sonucu öldüğü bildirildi.
Kalıntılarının tarihsel miras olarak koruma altına alınacağı belirtilen Alagba'nın, ömrünün 300 yıldan fazla bölümünü Ogbomoso Sarayı'nda geçirdiği biliniyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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