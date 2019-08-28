Afrikalı medya temsilcilerine Türkiye'de eğitim
- Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Afrika Araştırmacıları Derneği ile Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi iş birliğinde Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında eğitim verilecek
ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) ile Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) iş birliğinde Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında teorik ve pratik eğitim programı düzenlenecek.
AA, YTB, AFAM ve AKEM iş birliğinde yapılacak "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı"na 14 Afrika ülkesinden 30 kişi kabul edilecek.
Üç hafta sürecek ücretsiz program kapsamında katılımcılara medyaya ilişkin farklı alanlarda 21 Ekim-12 Kasım'da İstanbul ve Ankara'da eğitim verilecek.
Katılımcılara Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında tecrübe paylaşımı ve staj imkanı sunulacak ve program kapsamında kültürel geziler de gerçekleştirilecek.
Eğitim dili İngilizce olan programa katılmak isteyenlerde bir medya kuruluşunda çalışma ve 40 yaşın altında olma şartı aranıyor.
Katılımcıların uçuş ve konaklama masraflarının YTB tarafından karşılanacağı programa son başvuru tarihi 21 Eylül olacak.
Eğitim programına katılmak isteyen adayların, "www.ytb.gov.tr" adresinden edinecekleri başvuru formunu İngilizce doldurması, formun yanı sıra kendilerini ve programa başvuru nedenlerini anlattıkları kısa videoyu ve özgeçmişlerini "afrikamedyaegitim@ytb.gov.tr" adresine göndermesi gerekiyor.
Eğitim görmeye hak kazanan adaylar, 30 Eylül'de açıklanacak.
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0