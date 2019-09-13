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Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı
AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında 2 sivil yaralandı.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Afrin'in güneyinde terör örgütü...
Genel 13.09.2019, 13:17 13.09.2019, 13:43
AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında 2 sivil yaralandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Afrin'in güneyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısı Afrin kent merkezini hedef aldı.
Saldırıda 2 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
Öte yandan Afrin ilçe merkezinde cuma namazından önce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 13 sivil yaralanmıştı.
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