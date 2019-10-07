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Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

HATAY (AA) - Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.

Genel 07.10.2019, 14:27 07.10.2019, 14:37
Afrin sınırına beton blok sevkiyatı
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HATAY (AA) - Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 37 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.

Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Beton blok yüklü tırlar Afrin sınırına sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#beton #Beton blok #hatay #reyhanlı
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