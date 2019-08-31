Afrin’de Türkiye’ye destek yürüyüşü

Afrin’de binlerce kişinin katılımıyla Türkiye’ye destek amaçlı bir yürüyüş düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Sultan Süleyman Şah Komutanı Ebu Amşe’nin öncülüğünde bugün Şeyh Hadid bölgesinde yerli ve mülteci halktan yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla Türkiye’ye destek amaçlı bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, bölgedeki aşiret liderlerinin yanısıra binlerce Afrinli destek verdi.

(İHA)