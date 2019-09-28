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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
- Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı
Genel 28.09.2019, 16:34
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Otomobilde 10 gram, evde de bir miktar eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan Abdullah A, Recep Ö, Emre T. ile evde bulunan Alaattin A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah A. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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