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Ağaç yapraklarını işleyip, eşyalarda kullanıyor
Ankara'da grafik tasarımcısı Yeşim Livaoğlu, (42) doğadan topladığı ağaçların yapraklarını özel bir solüsyonda bekletip, iskeletlerini çıkardıktan sonra işleyerek, çeşitli eşyalarda kullanıyor. Livaoğlu'nun çeşit çeşit çiçek...
Genel 30.07.2019, 12:38
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