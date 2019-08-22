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Ağaran Şelalesi şiddetli yağış sonrası taştı
Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi şiddetli yağmur sonrası taştı. Duruma aldırış etmeyen vatandaş Zipline keyfi yaptı.
Genel 22.08.2019, 18:33
Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi şiddetli yağmur sonrası taştı. Duruma aldırış etmeyen vatandaş Zipline keyfi yaptı.
Geçen yıl bu aylarda Ağaran şelalesinde şiddetli yağış nedeniyle yine aynı manzara yaşanmıştı.(Kubilay Ateş/İHA)
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