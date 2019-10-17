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AGİT Minsk Grubu eş başkanları Azerbaycan'da

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında geldikleri Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Genel 17.10.2019, 11:44 17.10.2019, 17:20
AGİT Minsk Grubu eş başkanları Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında geldikleri Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, eş başkanlar Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk, Aliyev'le görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev'in de hazır bulunduğu toplantıda, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yürütülen sürecin mevcut durumu ve perspektifleri ele alındı.

Eş başkanlar, Bakü ziyareti öncesinde 14 Ekim'de Ermenistan'da, dün ise işgal altındaki Dağlık Karabağ'da temaslarda bulunmuştu.

- AGİT Minsk Grubu

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, 27 yıl boyunca birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#AGİT MİNSK Grubu #azerbaycan #Dağlık Karabağ #İlham Aliyev
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