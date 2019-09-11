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Ağrı'da gri kategorideki bir terörist etkisiz hale getirildi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde polislerce terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gri kategoride aranan "Kava" kod adlı terörist Sezer Işık, etkisiz hale getirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre,...

Genel 11.09.2019, 09:30 11.09.2019, 10:08
Ağrı'da gri kategorideki bir terörist etkisiz hale getirildi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde polislerce terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gri kategoride aranan "Kava" kod adlı terörist Sezer Işık, etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Patnos ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda takibe alınan bir terörist güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirildi.

Polislerce yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan gri kategorideki "Kava" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

#ağrı
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