Son Dakika
Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı
Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor
676 terörist etkisiz hale getirildi
Akar’dan güvenli bölge açıklaması
Dronelar için yeşil alanlar artacak
Hastane bahçesinde tekmeli sopalı kavga kamerada
Şok uygulamada cephanelik ele geçirildi
500 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu
2 kadın terörist ikna edilerek teslim oldu
Fatih’te 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

Ağrı merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Genel 03.09.2019, 08:04 03.09.2019, 10:11
Ağrı merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu
banner63

AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 zanlı serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Ankara, Balıkesir ve Karaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgüte müzahir dernek ve sendikalara üye oldukları belirlenen, örgüt içinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhisler bulunan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

#(KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü #adliye #ağrı #Ağrı Emniyet Müdürlüğü #Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasına (FETÖPDY)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@