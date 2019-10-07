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Ağrılı anneden HDP önünde eylem yapan ailelere destek
Ağrı’dan gelen ve çocuğu terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan anne, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek verdi.
Genel 07.10.2019, 17:30
Ağrı’dan gelen ve çocuğu terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan anne, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek verdi.
Kınat, oturma eylemindeki annelerle bir süre görüştükten sonra alandan ayrıldı.(Murat Başal/İHA)
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