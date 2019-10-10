Son Dakika
Yalova açıklarında 3.5'lik bir deprem daha!
Fransa'dan PKK/PYD yanlısı açıklama!
Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor
Trump “Saldırı bölgesinde askerimiz yok"
ABD ve Rusya, BM'nin Türkiye'yi kınamasına onay vermedi
Van’da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

“Aile boyu“ suç çetesi yakalandı

İstanbul ve Kocaeli'de çok sayıda kapkaç, yağma ve hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan ağabey ve kardeşi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Genel 10.10.2019, 22:11 10.10.2019, 22:22
“Aile boyu“ suç çetesi yakalandı
banner63

KOCAELİ (AA) - İstanbul ve Kocaeli'de, çok sayıda kapkaç, yağma ve hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülerek gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeşi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Darıca ve Çayırova ilçelerinde kapkaç, yağma ve hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis, adresini belirledikleri şüphelilerin İstanbul'un Pendik ilçesindeki evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli B.P. (16) taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Evin çatısına çıkan şüpheli H.P. (29) ise ekiplerce ikna edilerek gözaltına alındı.

Polisler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 91 suçtan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen anne A.P'ye (46) de gözaltı işlemi uyguladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş adliyeye sevk edilirken, annenin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan ağabey ve kardeşi tutuklandı.

Öte yandan şüpheli kardeşlerin kapkaç ve hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli ağabey ve kardeşin otomobille çıktıkları kaldırımda yürüyen kadının çantasını alıp kaçmaları ile bir otomobili çalmaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#yağma #kapkaç #hırsızlık #Aile
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@