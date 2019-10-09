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Aile hekimi ile hasta arasındaki tartışma
- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: - "Sosyal medyaya yansıyan Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi hekimi ile hastanın münakaşası hakkında, konunun aydınlatılması açısından inceleme başlatılmıştır"
Genel 09.10.2019, 11:31
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "8 Ekim'de sosyal medyaya yansıyan Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi hekimi ile aile sağlığı merkezinde tedavi olmaya gelen hastanın münakaşası hakkında, konunun aydınlatılması açısından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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