Aile sağlığı merkezi için evini bağışladı
- Isparta'da kadın hayırseverin İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladığı, 30 yıldan beri yaşadığı evi aile sağlığı merkezine dönüştürülecek
Genel 04.10.2019, 21:53
ISPARTA (AA) - Isparta'da kadın hayırsever, 30 yıldır yaşadığı evini aile sağlığı merkezine dönüştürülmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladı.
Ümmü Hanım, Modern Evler Mahallesi'ndeki evini bağışlamak için valiliğe başvurdu.
Vali Seymenoğlu, imza töreninde bağıştan duyduğu mutluluğu dile getirerek, hayırsever Ümmü Hanım'ın davranışının örnek olmasını diledi.
Ümmü Hanım'ın bağışının devlet yatırımlarına destek anlamı taşıdığını belirten Seymenoğlu, "Ümmü Hanım'ın 30 yılını geçirdiği ve bağışlamış olduğu evi, aile hekimliği birimi yapacağız. Ümmü Hanım'ım ismini vereceğiz. Merkezde ilk etapta en az iki aile hekimimizin görev yapmasını planlıyoruz." diye konuştu.
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