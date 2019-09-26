Son Dakika
İstanbul'daki deprem sonrası Açıklama: "Yarın okullarımız açık olacak"
ByLock kullanan avukata hapis
Isparta’ya şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Okullarımız yarın açık, öğrencilerimizi bekliyoruz"
Silivri’de deprem anında yaşanan panik kamerada
35. Cumhurbaşkanlığı Kupası: Anadolu Efes: 79 - Fenerbahçe Beko: 74

Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu

VAN (AA) - Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında ailesi tarafından ikna edilen PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı...

Genel 26.09.2019, 20:39 26.09.2019, 20:42
Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu

VAN (AA) - Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında ailesi tarafından ikna edilen PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmasını sağlamak için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 2014'te Saray ilçesinde PKK'ya katılan bir terörist, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

#terörist #teslim #van
Yorumlar (0)
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@