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Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu
VAN (AA) - Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında ailesi tarafından ikna edilen PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı...
Genel 26.09.2019, 20:39 26.09.2019, 20:42
VAN (AA) - Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında ailesi tarafından ikna edilen PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.
Bu kapsamda, 2014'te Saray ilçesinde PKK'ya katılan bir terörist, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
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